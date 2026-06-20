Cody Gakpo marca el centésimo gol del Mundial con su doblete a Suecia

Redacción Deportes – El neerlandés Cody Mathès Gakpo anotó este sábado el centésimo gol del Mundial en el minuto 54 del partido que Países Bajos ganó por 5-1 a Suecia en Houston.

Gapkpo, delantero de Liverpool, firmó un doblete en elencuentro de la segunda jornada del Grupo F, que completan las selecciones de Japón y Túnez.

Neerlandeses y suecos llegaron al partido con un saldo global de 96 goles desde que comenzó el torneo el 11 de junio.

Briay Brobbey aportó un doblete antes del descanso (ms.5 y 17) y ya en el segundo tiempo, Gapko, de 27 años, amplió la cuenta en el 47 y luego en el 54.

Suecia ha recortó distancias con un gol en el minuto 59 al partido que precede al que más tarde jugarán Túnez y Japón por el mismo grupo en la ciudad mexicana de Monterrey. Pero a un minuto del fin del tiempo reglamentario Crysencio Summerville puso el 5-1 definitivo al partido que abrió la programación mundialista de este sábado.

La primera de tres tandas de partidos de la fase de 12 grupos del Mundial terminó el miércoles con un saldo de 75 goles.

Transcurridos desde el jueves 9 de los 24 encuentros previstos para la segunda jornada, el saldo provisional es de 102 tantos con el resultado final de 5-1. en Houston. EFE