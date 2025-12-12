Codirector del CNE confía que escrutinio especial concluya antes del 30 de diciembre

Tegucigalpa – El codirector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Eduardo Fuentes, afirmó este jueves que este órgano no tendrá problemas en realizar el escrutinio especial de actas a nivel presidencial y que terminará este proceso antes del 30 de diciembre.

En una entrevista al noticiero Hoy Mismo, Fuentes confirmó que hay dos mil 773 actas que poseen inconsistencias y 115 que no estuvieran en las maletas electorales cuando las mandaron las juntas receptoras de votos (JRV).

Esclareció que la situación con las 115 actas es que en el repliegue material, muchos custodios de transporte las transportaron en un paquete con sobre manila, que fueron sometidas a validaciones técnicas y medidas de seguridad con la secretaría general del CNE.

Fuentes añadió que el pleno de consejeros del CNE ya posee conocimiento de estas actas para solicitar la autorización del ingreso de las actas.

“Hay algunas actas que no se identificaron en el destuse, y se hizo una verificación a partir de la radiofrecuencia que está en el centro logístico electoral y se ha identificado que sí ingresaron, se está haciendo una segunda revisión de las maletas electorales para ver si no tenían en un lugar distinto”, declaró el funcionario.

Aunque señaló que si persisten las existencias de actas que no llegaron serán sometidas a un escrutinio especial.

Igualmente, indicó que las dos mil 773 actas con inconsistencias, existe la posibilidad que no todas se sometan al escrutinio especial explicando que está en un procedimiento de verificación visual.

Por otro lado, recordó que el 15 de diciembre vence el plazo para solicitar impugnaciones relativas a recuentos especiales.

Se jactó que el número de actas con inconsistencias en las elecciones generales es inferior a los comicios primarios, y que es una cantidad suficiente para acabar el 30 de diciembre, fecha límite para la declaratoria oficial.

“Una vez aprobado para el escrutinio especial, se notificó a los partidos políticos de acreditar 400 representantes por partido político”, detalló.

El codirector electoral del CNE desglosó que cada partido político tendrá 200 representantes durante dos turnos que se realizará el escrutinio especial, 150 en las juntas especiales de recuente y 50 que serán el relevo.

El primer turno será desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, mientras que el segundo es desde las 7:00 pm hasta las 7:00 am.