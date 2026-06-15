CODEM refuerza trabajos preventivos en quebradas y drenajes en zonas vulnerables de la capital ante anuncio de onda tropical  

Tegucigalpa – El jefe del Comité de Emergencia Municipal (CODEM), Luis Urrutia, informó que ante la llegada de una onda tropical prevista para esta semana se mantiene una estricta vigilancia en las zonas vulnerables de la capital.

Urrutia detalló que actualmente se desarrollan trabajos de intervención en varias quebradas, donde se realiza dragado de sedimentos con el objetivo de prevenir inundaciones. Entre estas zonas se incluyen el río Grande en sus tramos norte y sur, La Burra y otras quebradas que confluyen con el río Grande, así como la quebrada Salada, donde los trabajos avanzan en distintos puntos.

Asimismo, señaló que se ejecutan labores de limpieza de tragantes, cunetas, bulevares y drenajes. Indicó que con las primeras lluvias recientes no se registraron incidentes, lo que atribuyó a las acciones preventivas que se están realizando.

Según el funcionario, alrededor de 70 kilómetros de sedimentos han sido removidos como parte del proceso de limpieza. Agregó que el mapa de riesgo de la capital es amplio debido a la alta vulnerabilidad tanto a deslizamientos como a inundaciones, por lo que los trabajos de mitigación se mantienen de forma permanente.

Urrutia también hizo un llamado a la población a colaborar evitando la acumulación de basura, ya que esta contribuye al colapso de los sistemas de drenaje.

Finalmente, el funcionario municipal pidió reportar árboles que representen peligro para que las cuadrillas municipales realicen las evaluaciones correspondientes y se prevengan posibles daños. LB