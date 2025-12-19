Codeh reprocha saña con que se cometen crímenes en Honduras

Tegucigalpa – Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, (Codeh), reprochó hoy la saña con que se cometen crímenes en el país.

En ese orden, pidió a las autoridades dar respuestas sobre la masacre de una familia en la colonia Centroamérica en la capital hondureña.

No solo preocupa la cantidad de crímenes que se cometen sino la saña con que se cometen los mismos, reflexionó.

Dijo que en medio de este clima de violencia los padres de familias deben incrementar las medidas preventivas y cuestionarse en todo momento qué hacen y dónde están sus hijos.

Consideró que Honduras se encuentra bajo una crisis y solo la estabilidad política puede dar un respiro de tranquilidad en estos momentos.

Señaló que, en la capital, solo en las últimas horas se registraron al menos seis muertes violentas.

Basta de violencia, pedimos paz para el país, clamó el defensor de derechos humanos.