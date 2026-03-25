Codeh reprocha “burla” del fiscal Johel Zelaya a Comisión Especial del Congreso 

Tegucigalpa – El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), Hugo Maldonado, reprochó hoy la “burla” del fiscal suspendido Johel Zelaya a la Comisión Especial del Congreso Nacional nombrada para iniciar el proceso de juicio político.

Consideró que lo establecido claramente por el fiscal suspendido fue “irrespeto a la Comisión del Congreso Nacional».

“En algunas facetas hasta se burló de ellos. Ayer se sentía liberado el león; el tigre que estaba enjaulado nunca más iba a tener esa oportunidad de tenerlo frente a ellos y a algunos les dijo sus cosas”, acotó el defensor de derechos humanos.

Cabe señalar, que el Congreso Nacional suspendió temporalmente a Johel Zelaya como fiscal de la República, y nombró una Comisión Especial para investigar sus actuaciones tras admitir un juicio político en su contra.

La comisión evaluará informes mientras Zelaya prepara su defensa. Después de comparecer ante la Comisión Zelaya tiene la opción de comparecer ante el pleno del Congreso Nacional, decisión que dijo iba a pensar.

“La segunda etapa fue terrible para la figura del fiscal general; es cierto que deben investigarse los últimos tres testimonios en la audiencia. Debe retomarlos el Ministerio Público; siento que ahí hay pruebas como para presentar un requerimiento fiscal”, sentenció Maldonado sobre la audiencia del fiscal suspendido ante la Comisión Especial. (RO)