CODEH, reitera que menores enfrentan una situación «extremadamente delicada» por la violencia y el desplazamiento

Tegucigalpa- El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, advirtió que la situación de la niñez y la adolescencia en el país es «extremadamente delicada», debido al incremento de la violencia, el desplazamiento forzado y las limitadas oportunidades de acceso a educación, seguridad y servicios básicos.

Maldonado señaló que la problemática también afecta de manera especial a las mujeres y otros sectores vulnerables de la población, al considerar que la violencia continúa expandiéndose y profundizando las condiciones de exclusión social.

Cuando hablamos de la mujer y de otros sectores vulnerables, vemos que la violencia se está ensanchando en ellos, junto con el desplazamiento, la falta de educación, la inseguridad y el limitado acceso a los servicios», expresó.

El defensor de derechos humanos afirmó que Honduras enfrenta serias dificultades para garantizar condiciones básicas de bienestar a la población.

«Honduras realmente no controla la educación ni la seguridad, mucho menos puede ofrecerle a un niño, una niña, un joven, un adulto mayor o una mujer un país seguro. La situación económica es sumamente delicada y de ahí se desprenden muchas de estas problemáticas», sostuvo.

Maldonado indicó que las cifras oficiales reflejan únicamente una parte de la realidad y aseguró que el número de menores afectados por la violencia podría ser mayor al registrado.

Asimismo, lamentó que Honduras carezca de políticas públicas orientadas al desarrollo integral de la niñez y la juventud.

«Hace falta crear políticas públicas de desarrollo y generar condiciones para que el ciudadano, desde niño, pueda desarrollarse por sí mismo en este país. Lamentablemente Honduras no está preparada para garantizar ese desarrollo. Si no podemos asegurarles ni siquiera la seguridad alimentaria, ¿qué puede pasar en los demás ámbitos?», cuestionó.

Maldonado también expresó su preocupación por el desplazamiento forzado y la violencia que afectan a menores de edad, al señalar que algunos estudios registran alrededor de 1,300 muertes de niños, niñas y adolescentes en los últimos cinco a seis años, una cifra que, afirmó, refleja la gravedad de la crisis que enfrenta este sector de la población.LB