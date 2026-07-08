Codeh pide que investigación de Rigores no se detenga con los autores materiales

Tegucigalpa – El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, insistió en que las investigaciones deben llegar hasta los autores intelectuales del crimen de la masacre ocurrida en Rigores, y no únicamente conformarse con capturar los autores materiales.

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El defensor consideró positiva la captura de varios supuestos integrantes de una estructura criminal, señalados por su presunta participación en el hecho violento donde fueron asesinadas 20 personas.

Sin embargo, sostuvo que las capturas no deben marcar el cierre de las investigaciones, sino el inicio de una etapa que permita identificar quiénes planificaron el ataque.

“El caso Rigores tiene que llegar hasta el fondo de los hechos. ¿Quiénes están detrás de los supuestos hechores? Aquí hay autores intelectuales, ¿dónde están y quiénes son?”, cuestionó.

Maldonado reconoció el trabajo realizado por la Policía Nacional en las pesquisas del caso y afirmó que esclarecer esta masacre representa una respuesta esperada por los familiares de las víctimas y por el país.

Las declaraciones surgen luego que la Policía Nacional informó sobre una operación donde ejecutó tres allanamientos que permitieron desarticular una célula de la estructura criminal «Los Canechos». AD