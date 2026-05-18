Codeh pide “no más maquillaje” en reformas penales y procesales

Tegucigalpa – El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), pidió hoy “no más maquillaje” en reformas al código penal y procesal.

Así lo expresó el presidente del Codeh, Hugo Maldonado, quien clamó por auténticas reformas que beneficien a la población y no a la delincuencia organizada.

Las reformas al código penal y procesal, serán vanas, si no se garantiza, Salud, educación, trabajo y seguridad alimentaria, difícil tengamos una positiva y lucha contra la violencia, razonó Maldonado.

“No se trata de penas, se trata de barriga llena, corazón contento. No más maquillaje”, ironizó el defensor de derechos humanos.

La discusión de reformas al código penal y al código procesal penal será el principal punto de la agenda legislativa para la sesión de este día, enfocadas en el fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad, se informó desde el Congreso Nacional.

El proyecto con reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal está pendiente de tercer debate en el Congreso Nacional.

La efectividad de esta reconfiguración judicial se mantiene bajo el escrutinio público, dividida entre la urgencia gubernamental por aplicar la mano dura y la demanda de políticas públicas complementarias que detengan la ola de inseguridad que hace vulnerables a los hondureños.

Las reformas originalmente contemplaban cambios a 11 artículos -siete del Código Penal y cuatro del Código Procesal Penal-, pero tras la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sólo ocho serían finalmente modificados. (RO)