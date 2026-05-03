Codeh pide no caer en vicios del pasado tras cancelación de junta interventora en cárceles del país

Tegucigalpa – El presidente del Comité para la Defensa de Derechos Humanos (Codeh), Hugo Maldonado, pidió hoy no caer en vicios del pasado tras la cancelación de la junta interventora en el sistema carcelario del país.

La cancelación de la junta interventora del sistema penitenciario del país, debe ser para fortalecer la Gobernabilidad del Estado al interior de cada centro penitenciario y no caer en los vicios del pasado, señaló Maldonado.

A renglón seguido, mostró su apoyo al general en condición de retiro Walter Lacayo como nuevo titular de las cárceles en el país.

El gobierno de Honduras decidió disolver la Junta Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y designó al general en mención al frente del sistema penitenciario.

La medida se da en un contexto de preocupación por las constantes denuncias de redes de extorsión en el interior de centros penales, situación que ha puesto en cuestionamiento la efectividad de la intervención previa.

En ese sentido, Maldonado exhortó a no caer en vicios del pasado. (RO)