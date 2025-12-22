CODEH informa a la PGR que consejeras del CNE se encuentran bien

Tegucigalpa- El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), Hugo Maldonado, emitió este lunes un comunicado en respuesta al Procurador General de la República, tras la presentación de un hábeas corpus a favor de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette Alejandra López.

Maldonado informó que, según la organización de derechos humanos, las consejeras se encuentran bien y trabajando desde teletrabajo, como medida de protección ante el acoso estatal que, a su juicio, se ha registrado en su contra.

El pasado 21 de diciembre de 2025, la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso una Acción de Hábeas Corpus (Exhibición Personal) ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, alegando desconocimiento del paradero y posible retención ilegítima de las funcionarias electorales. La PGR aseguró que la medida busca garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales a la libertad, integridad y vida de las consejeras, reconocidos por la Constitución como fines supremos del Estado y la sociedad.

Sin embargo, la consejera Cossette López respondió públicamente a la acción legal, calificándola de hostigamiento político carente de fundamento jurídico. López denunció que para perseguirlas se han utilizado “un tercio del CNE, el Ministerio Público, tribunales que no atienden nuestras peticiones oportunamente, miembros de la milicia y secretarios de Estado”, y que ahora la Procuraduría General de la República se suma a esta persecución, evidenciando, según la funcionaria, “una profunda ignorancia jurídica”.

El CODEH reafirmó que las consejeras están protegidas y que su labor electoral continúa, garantizando la continuidad del proceso democrático, pese a los señalamientos y acciones legales que han generado controversia en los últimos días.LB