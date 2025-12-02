CODEH exige coherencia y transparencia al CNE tras retraso en resultados electorales

Tegucigalpa – El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, manifestó su preocupación por los retrasos en la publicación de los resultados oficiales de las elecciones generales del pasado domingo 30 de noviembre.

“Con esa actitud del CNE, no es bueno; ya hubieran arreglado ese impasse en el sistema. No olviden que el mundo nos sigue viendo. El civismo demostrado por la sociedad, la democracia y la gobernabilidad no puede estar en incertidumbre. Exigimos coherencia y transparencia”, señaló Maldonado.

Las declaraciones de Maldonado coinciden con la postura de diversos sectores de la sociedad que han comenzado a alzar la voz, advirtiendo que mientras más se demoren los resultados oficiales, mayor será la especulación e incertidumbre, lo que podría empañar el buen proceso electoral que los hondureños desarrollaron en lo que se consideró una gran fiesta cívica.

Maldonado hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar la claridad y confiabilidad del conteo, recordando que la transparencia es fundamental para mantener la confianza de la ciudadanía y de la comunidad internacional en el proceso electoral hondureño. LB