CODEH cuestiona actuación “débil” de la Fiscalía en caso Sedesol

Tegucigalpa- El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, informó que solicitaron al juez natural participar como veedores en la audiencia de declaración de imputados del caso Sedesol, debido a la preocupación por el desarrollo del proceso judicial.

Maldonado señaló que, a su criterio, la Fiscalía mostró debilidad para sostener el requerimiento fiscal, lo que permitió que la defensa actuara de forma ágil y que el juez natural no tuviera otra opción que decretar la medida de arresto domiciliario para los cinco imputados.

Un juez designado en la audiencia de declaración de imputados dictó arresto domiciliario contra el exministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, y otras cuatro personas vinculadas al caso conocido como el “cheque video”, que involucra presuntas irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Las otras personas beneficiadas con la medida son Eleny Galeas, Iris Paola Pérez, Ilsy Valeska Baquedano —asistente de la diputada Isis Cuéllar— y Reniery Fabrizzio Lazzaroni.

De acuerdo con el Ministerio Público, los cinco imputados enfrentan acusaciones por la supuesta comisión de 67 delitos de fraude. El juez consideró que el arresto domiciliario es la medida más idónea para garantizar su comparecencia en la audiencia inicial.

En contraste, el resto de los imputados en este caso mantiene vigentes las órdenes de captura, ya que el juez informó que no ha recibido solicitudes de presentación voluntaria. Entre los prófugos figura la diputada Isis Cuéllar, señalada como la principal implicada en la investigación.

A su salida de los juzgados, el exministro Cardona lanzó un mensaje directo a la congresista: “Isis Cuéllar, preséntate, vos sos la culpable de todo esto”, declaración que generó reacciones en redes sociales y aumentó la presión pública para que los demás imputados se presenten ante la justicia.LB