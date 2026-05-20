Codeh condena “intromisión” de El Salvador y sugiere denuncia ante OEA

Tegucigalpa – El Comité de Defensa de Derechos Humanos (Codeh), condenó hoy una “intromisión” de El Salvador y sugirió denunciar al país vecino ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Así lo expresó hoy, el presidente del Codeh, Hugo Maldonado, en referencia a la polémica generada tras impedirse el ingreso a territorio hondureño a la ministra de Educación de El Salvador quien vestía uniforme militar.

“Aquí nadie puede estar a favor de que se venga a entrometer en territorio hondureño”, manifestó, al tiempo que sugirió que el Estado presente una denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), manifestó el defensor de derechos humanos.

El Gobierno de Honduras informó el martes que no permitió el ingreso al país de personal salvadoreño con uniforme militar activo durante una actividad de entrega de materiales educativos en una zona fronteriza con El Salvador, al considerar que no se cumplían los requisitos establecidos en la legislación hondureña.

La Cancillería hondureña aseguró que las autoridades permitieron el ingreso de los miembros de la delegación en calidad civil y también el libre tránsito de los materiales destinados a las comunidades beneficiadas. Sin embargo, precisó que el ingreso de personal militar extranjero uniformado requiere autorización previa del Congreso Nacional o una coordinación diplomática formal.

“El protocolo correspondiente se aplicó en estricto apego a la ley”, indicó el comunicado, al citar el artículo 205, numeral 26 de la Constitución de la República.

El Gobierno hondureño subrayó que en ningún momento existió intención de obstaculizar la acción humanitaria y reiteró que se brindaron las facilidades necesarias para que los materiales y el personal civil pudieran cumplir con su misión.

Lo anterior generó polémica entre autoridades de ambos países, por lo que a criterio del presidente del Codeh, se debe sentar un precedente con una denuncia ante la OEA. (RO)