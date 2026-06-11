Codeh advierte incongruencias en reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica

Tegucigalpa – Luego que el Congreso Nacional aprobara la noche del miércoles reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica, el Comité para la Defensa de Derechos Humanos (Codeh), advirtió de incongruencias que podrían tener consecuencias constitucionales en el futuro.

Así lo señaló este jueves Hugo Maldonado, presidente del Codeh, quien pidió coherencia en la aplicación de las leyes.

Con las nuevas reformas, un hombre que sea condenado por el delito de violencia doméstica no podrá obtener una licencia para conducir; obtener, comprar o portar armas de fuego; optar a un cargo público, será monitoreado para asegurar el alejamiento vía grillete.

En ese contexto, Maldonado dijo que no pueden, bajo ninguna ley, restringir a un ciudadano el derecho al trabajo.

Ejemplificó que un conductor que requiera de su vehículo o motocicleta para ganarse la vida no podrá cumplir con sus responsabilidades o incluso una demanda de pensión alimenticia si se le niega la opción a obtener la licencia.

Como Codeh, -dijo- están de acuerdo en el endurecimiento de penas, pero a costa de otros derechos fundamentales.

Todo lo anterior puede derivar en recursos anticonstitucionales, alertó el defensor de derechos humanos. (RO)