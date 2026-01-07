Codeh aboga por transición ordenada y pide eliminar amnistías que personaron “pecados”

Tegucigalpa – El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado urgió una transición ordenada de gobierno, al tiempo que exigió eliminar las amnistías que personaron pecados a actores políticos.

– Exigió eliminar las amnistías aprobadas en el Congreso para beneficiar a actores políticos de distintos partidos.

Abogó para que todos los secretarios de gobierno se pongan al unísono de las declaraciones de la presidenta Xiomara Castro, a finales de 2025, en las que aseguró habrá una transición ordenada con la nueva administración gubernamental de Nasry Asfura.

“Aquí no hay que seguir merodeando que yo quiero ser diputado, que quiero ser alcalde, que aquí me robaron, que por allá hay fraude, esas son cosas que sólo ayudan a adornar la frustración que tenemos cada uno de nosotros”, declaró.

Pretensión antidemocrática

Calificó de “anticonstitucional y antidemocrático” la pretensión de actores políticos de colarse en el próximo pleno del Congreso Nacional, pese a no ser electos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Maldonado pronunció que “es una bofetada a la cara del pueblo, el que no salió no salió. Se menciona a Jorge Cálix, Mel Zelaya, Luis Redondo y Salvador Nasralla, eso son abortos políticos que no fortalecen la democracia”.

Dijo que le toma la palabra a la vicepresidenta electa María Antonieta Mejía en el sentido que los diputados electos no serán utilizados para nombrarlos como parte del gabinete de gobierno.

Exigió a nacionalista y liberales que busquen la mejor fórmula para integrar la junta directiva y designar la presidencia del próximo Congreso Nacional. JS