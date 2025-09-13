Cobertura de las reservas internacionales alcanzó los 6 meses de importaciones

Tegucigalpa – El nivel de las Reservas Internacionales Netas (RIN) se ubicó esta semana en 9 mil 376.3 millones de dólares con lo que se cubren 6 meses de importación, de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Honduras (BCH) en su portal web.
Aunque el reciente corte en las RIN, que data del 11 de septiembre bajaron a 9 mil 360.2 millones de dólares y bajo al nivel de cobertura de 5.9 meses de importaciones, el nivel sigue por encima de la métrica recomentada.
Un nivel saludable de reservas internacionales, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), es aquel que puede cubrir al menos 3 meses de importaciones.
La reserva internacional se calcula como la diferencia entre la reserva bruta y los pasivos a menos de seis meses.
Esa es la primera vez en la actual administración de gobierno en que las reservas internacionales superan los niveles en que dejó la administración anterior, que fue de 8 mil 530.9 millones de dólares. VC