Daniel Meza Palma

En lugar de disminuir el sectarismo ante las amenazas de la izquierda, se insiste en el autoritarismo. Según Coalitions: A Guide for Political Parties NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE THE OSLO CENTER FOR PEACE AND HUMAN RIGHTS, una coalición debe respetarse entre las partes y no una maltratar a la otra; o en el trayecto, modificar el rumbo iniciado.

Hoja de trabajo 1: Lista de verificación de la coalición.

Paso 1: Desarrollo de una estrategia de partido. Los partidos que desarrollan una estrategia antes de embarcarse en negociaciones tienen más probabilidades de identificar socios estratégicos, negociar un buen acuerdo y evitar algunos de los escollos comunes asociados con la formación de coaliciones.

□ Determinar el/los objetivo(s) de la coalición.

□ Verificar el marco legal.

□ Verificar las reglas internas del partido.

□ Aclarar y comunicar cualquier regla y procedimiento interno adicional del partido que pueda ser necesario.

□ Establecer un equipo para redactar una estrategia de partido. El equipo de estrategia debe: • Revisar las fortalezas y debilidades del partido; • Hacer la mayor cantidad de investigación posible sobre socios potenciales; • Priorizar las políticas del partido, aclarando las primeras y segundas preferencias, así como cualquier “línea roja”; • Priorizar otras demandas de formación de coaliciones (por ejemplo, puestos ministeriales o de candidatos, arreglos de personal, etc.), aclarando las primeras y segundas preferencias, así como cualquier “línea roja”; • Borrador de propuestas sobre cómo debería estructurarse la eventual coalición y qué cuestiones debería abordar el documento de acuerdo (p. ej., roles y responsabilidades, procedimientos de resolución de disputas, etc.); • Borrador de propuestas para el proceso de negociación (p. ej., la estructura, los procedimientos, los arreglos administrativos, cómo deberían manejarse las relaciones externas, etc.); y • Considerar si es necesario un “convocante” o un presidente formal.

□ Identificar un pequeño equipo de negociación (si es diferente del equipo de estrategia del partido) que tenga el respaldo y la confianza del partido y que sea respetado por la otra parte.

□ Sondear el terreno con socios potenciales: recuerde que las coaliciones con socios de ideas afines tienen más probabilidades de éxito.

Paso 2: Negociar una coalición. Con base en la estrategia que cada partido ha preparado, las partes en el Paso 2 se reúnen para negociar y llegar a un acuerdo sobre los términos de la coalición.

□ Negociar la negociación: aclarar las reglas y los procedimientos que rigen el proceso de negociación.

□ Negociar primero los puntos fáciles: esto ayudará a generar confianza y crear un entorno positivo.

□ Pero aplique el principio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

□ Documente los procedimientos.

□ Si es necesario, delegue los problemas técnicos difíciles a grupos de trabajo.

□ Utilice diferentes enfoques para encontrar un compromiso.

□ Considere diferentes opciones para resolver las diferencias, pero si es necesario, acepte estar en desacuerdo.

□ Acuerde los procedimientos para la resolución de disputas de la coalición antes de que sean necesarios.

□ Equilibre la necesidad de consultas y aceptación dentro del partido con la necesidad de confidencialidad.

Paso 3: Comenzando, A medida que la negociación comienza a concluir, el acuerdo entre los partidos políticos debe finalizarse por escrito, ser aprobado por las estructuras pertinentes de los partidos miembros de la coalición y anunciarse al público en general.

□ Describa el acuerdo en un documento escrito que sea lo suficientemente detallado como para guiar el desempeño diario de la coalición.

□ Siga las reglas para la aprobación de cada partido.

□ Comunique el acuerdo aprobado a las estructuras y miembros de cada partido.

□ Haga público el acuerdo una vez que la aprobación del partido sea final.

Consejos y Herramientas para la Construcción de Coaliciones

Paso 4: Trabajar en Coalición. A medida que los partidos miembros trabajan para implementar su acuerdo, deberán mantener buenas relaciones entre sí. Cada partido también deberá lograr un equilibrio entre respetar sus obligaciones con la coalición y mantener su identidad individual.

□ Preste especial atención al rol del líder de la coalición.

□ Elija cuidadosamente a los líderes de los grupos parlamentarios (cuando corresponda).

□ Desarrolle líneas de comunicación claras.

□ Utilice una combinación de canales de comunicación formales e informales.

□ Utilice asesores políticos para facilitar la comunicación y ayudar a resolver conflictos de bajo nivel.

□ Utilice subcomités especializados cuando sea necesario.

□ Hable con el público con una sola voz, pero dé a cada miembro la oportunidad de compartir el escenario.

□ Resuelva los desacuerdos a puerta cerrada.

□ Cree un espacio único dentro de la coalición.

□ Mantenga a algunos funcionarios clave del partido fuera del gobierno.

□ Mantenga informadas a las estructuras del partido.

□ Continúe organizando actividades específicas del partido.

□ Supervise continuamente el impacto de la coalición en su partido y tome medidas correctivas si es necesario.

Paso 5: Aprender de las lecciones. Independientemente de si cada partido planea avanzar solo o en otra coalición, es importante revisar y documentar las lecciones aprendidas de cada experiencia de formación de coaliciones. Esto permitirá: obtener una visión más clara de los impactos positivos y negativos de la formación de coaliciones en el partido; e identificar las lecciones aprendidas que puedan servir de base para cualquier esfuerzo de formación de coaliciones en el futuro cercano o lejano.

□ Revise los logros de la coalición y las lecciones aprendidas.

□ Involucre a diferentes niveles del partido en la evaluación del impacto de la coalición en el perfil y el apoyo del partido, y en la elaboración de un plan de acción.

□ Incorpore las lecciones aprendidas en futuros esfuerzos por formar coaliciones.

El 2009 fue la última coalición antes de la actual y los partidos actuaron con normalidad. La anterior fue en 1985 cuando la opción B. Rafael Leonardo Callejas adelantó que estarían en el gobierno solo 2/4 años. Y cumplió.

Para que no vuelva a pasar. Estas reglas son simples de cumplir.