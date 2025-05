Coalición Patriótica rechaza dictamen de proyecto de Ley de Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles

Tegucigalpa – La Coalición Patriótica en conjunto con la Asociación Hondureña de Distribuidores del Petróleo (AHDIPPE), rechazaron el dictamen del proyecto de Ley de Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles en el Congreso Nacional.El proyecto lleva varios años engavetado en el Congreso Nacional, sin embargo fue retomado por la comisión de dictamen y supuestamente han modificado varios puntos del proyecto original.

La miembro de la Coalición Patriótica, Juliette Handal denunció que la comercialización de los combustibles en Honduras se ha degenerado.

“Hace como 10 años se habló de un anteproyecto de Ley de Comercialización de los Combustibles para que existieran reglas claras, se pusieron de acuerdo para que eso no pasara y la iniciativa se engavetado, pero tras presiones este Congreso Nacional aseguraron que lo iban a retomar, porque no hay reglas claras”, detalló.

Afirmó que el mercado se ha degenerado porque han aparecido otros actores que se han beneficiado y puesto en peligro a los gasolineros ya que el tema es de seguridad nacional.

“Las gasolineras han proliferado por todos lados y está bien porque generan trabajo e inversión, el problema es que se haga desordenadamente con actores que han actuado con una competencia desleal”, indicó.

Señaló que este tema es técnico y que costó entender y que hace falta todavía entender, “pudo haber sido que sorprendieron a la comisión porque ahí de una forma hablan del sueño que han tenido las importadoras en el país que querían una liberación del mercado, y no es que esté en contra, pero cuando exista una verdadera competencia, como es posible que se elimine el tema paridad, precio de importación, ahí habla que la CAP va a desaparecer y se habla de un instituto independiente y descentralizado mientras se liberan el mercado-¿pero porque no se puede liberar en este momento?, porque no hay condiciones”.

Agregó que si se libera de la noche a la mañana como se entreve en el dictamen los gasolineros independientes están amarrados con contratos con las mismas compañías importadoras que también tienen gasolineras, entonces quien va a vender más barato cuando se liberalice el mercado, y al vender más barato se convierte en una competencia desleal porque ganan en la distribución, almacenamiento, etc, esto llevaría a la desaparición de los gasolineros independientes.

A criterio de Handal, no se debe de hacer una liberación del mercado hasta que haya condiciones.

Apuntó que la ley no es mala porque se necesita una ley, pero que sea pareja para todos. IR