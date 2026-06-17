Coalición Patriótica pide blindar la ENEE en reforma al subsector eléctrico

Tegucigalpa – La Coalición Patriótica de Solidaridad presentó una serie de observaciones al proyecto de reforma del sector eléctrico, entre las que destaca la exigencia de garantizar que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no sea privatizada ni de forma directa ni indirecta.

Según el pronunciamiento remitido a la Comisión de Energía del Congreso Nacional, la organización plantea en 11 puntos estratégicos que la nueva legislación debe declarar la energía eléctrica como un asunto de orden público, con el fin de proteger la soberanía energética.

Entre sus principales recomendaciones, la Coalición solicita incorporar «candados legales» que impidan la venta, transferencia, concesión o pérdida del control estatal sobre activos estratégicos vinculados al sistema eléctrico nacional.

En otro punto, pide revisar las implicaciones de la figura de sociedad anónima contemplada en la iniciativa, al considerar que podría generar dudas sobre el futuro de la estatal eléctrica.

El documento también propone fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, con fiscalización permanente y el acceso público a la información relacionada con la gestión del sector.

Además, plantea proteger los activos construidos con recursos públicos, de forma que se asegure el control estatal sobre el Centro Nacional de Despacho, y también se amplíe la representación del Estado en los órganos de dirección.

Finalmente, la coalición subrayó la necesidad de combatir el hurto de energía, uno de los principales factores que contribuyen a las pérdidas económicas de la ENEE y afectan la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico nacional. AD