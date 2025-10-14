Coalición Patriótica expresa su preocupación por la no inclusión de la Ley de Hidrocarburos en la agenda del CN

Tegucigalpa – La Coalición Patriótica de la Solidaridad expresó este martes su preocupación por la no inclusión de la Ley de Hidrocarburos en la agenda de discusión del Congreso Nacional.

A través de un pronunciamiento, lamentó la intención de priorizar el debate del proyecto de Ley de Mezclas de Biocombustibles, sin garantizar antes la aprobación del marco legal que debe sustentarlo.

Recordó que existe un compromiso público de aprobar primero la Ley de Hidrocarburos, como ley marco, antes de cualquier legislación derivada o complementaria.

Señaló que la Ley de Hidrocarburos constituye el marco legal base sobre el cual deben edificarse todas las normativas y proyectos relacionados, incluyendo los de biocombustibles y cualquier otro similar.

Indicó que la postergación reiterada de este proyecto debilita la responsabilidad del Congreso Nacional de atender temas de interés estratégico y de impacto directo para la economía nacional.

La Coalición Patriótica advirtió que aprobar leyes secundarias sin la ley marco vigente genera vacíos y posibles contradicciones que podrían afectar la inversión y la seguridad jurídica.

Finalmente, subrayó que el país demanda coherencia en la gestión legislativa. AG