Expresidente de Coalición Patriótica de Honduras pide declaración oficial del CNE con o sin escrutinio

Tegucigalpa – El expresidente de la Coalición Patriótica de Honduras, Juan Carlos Rodríguez, pidió hoy una declaración oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) con o sin escrutinio.

Lo anterior a falta de dos días para que termine el plazo establecido por la Ley Electoral para que se emita una declaración oficial.

“El CNE tendrá que dar declaratoria, en los dos niveles que hacen falta, con los votos que están contabilizados”, expresó el representante de la sociedad civil.

Justificó que no se podrá culpar al CNE de brindar una declaratoria sin escrutinio especial ya que no fueron ellos los causantes de los retrasos.

Son los partidos políticos los que han causado esos retrasos, acusó.

“Nosotros como sociedad civil queremos que la ley se respete y la ley exige que se brinde una declaratoria el 30 de diciembre”, acotó.

Hasta ahora el CNE solamente ha dado a conocer los resultados del nivel presidencial, declarando el pasado día 24 como presidente electo al candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El CNE debe pronunciarse sobre los niveles de alcaldías y diputados, pero existen varios pedidos de conteo de actas que presentan inconsistencias. (RO)