Coalición ambiental señala que Castro y Redondo promueven traición de la patria al emitir decreto que exige recuento electoral

Tegucigalpa – La Coalición Ambiental de Honduras señaló en las últimas horas que la mandataria Xiomara Castro y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, están cometiendo delito de traición de la patria al aprobar y sancionar un decreto que ordena recuento cuando ya hay una declaratoria oficial de las elecciones generales.

En las últimas horas, esta plataforma rechazó el decreto emitido de manera unilateral, por ser inconstitucional, ilegítimo y nulo de pleno derecho al vulnerar la separación de poderes, la autonomía del órgano electoral y las resoluciones del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Responsabilizó políticamente a Castro y Redondo por promover y ratificar actos que constituyen una traición a la patria al desconocer la voluntad del pueblo, el orden constitucional y el sistema democrático.

Respaldó al Consejo Nacional Electoral (CNE) en el ejercicio de su autonomía constitucional y en la defensa de la legalidad del proceso electoral.

Asimismo, exigió respeto irrestricto a las resoluciones del TJE como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral.

Igualmente, solicitó a las Fuerzas Armadas que garantice el cumplimiento y respeto de la Constitución de la República, se abstenga de obedecer órdenes ilegales y actúe conforme a su mandato constitucional de protección del orden democrático.

La Coal denunció que en este gobierno se ha profundizado la crisis ambiental y de derechos humanos, con impactos directos en áreas protegidas, la biodiversidad, el mar, territorios comunitarios y en la seguridad de quienes defienden el ambiente.

Finalmente, llamó a la comunidad internacional y organismos de derecho humanos a mantener vigilancia activa frente a estas graves violaciones al orden constitucional y a los derechos fundamentales en Honduras. AG