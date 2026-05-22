Coalición Ambiental pide anular acuerdo 092-2025 y fortalecer protección del Merendón

Tegucigalpa – La Coalición Ambiental de Honduras aseguró que el Parque Nacional El Merendón necesita “protección y rigor científico, no desinformación”, al defender la importancia de mantener una categoría de manejo estricta para conservar los ecosistemas y recursos hídricos de la zona.

La organización explicó a través de un comunicado que la categoría de Parque Nacional, reconocida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), representa uno de los niveles de protección ambiental más robustos a nivel internacional, ya que está regulada por la Ley Forestal y orientada a la conservación de ecosistemas y procesos ecológicos vitales.

Según el pronunciamiento, esta figura no permite proyectos mineros, urbanísticos ni turismo de alto impacto, por lo que advirtió que no debe confundirse con un parque recreativo o urbano.

La Coalición Ambiental señaló además que una “Zona de Reserva” no equivale automáticamente a una categoría internacional de protección superior, lo que podría generar vulnerabilidades en la conservación del Merendón.

El colectivo ambiental responsabilizó al Acuerdo 092-2025, aprobado durante el gobierno anterior, de permitir actividades consideradas incompatibles con un Área Protegida y con convenios internacionales ambientales.

Ante esta situación, la organización pidió al Instituto de Conservación Forestal (ICF) dejar sin efecto el acuerdo y abrir un proceso transparente con participación ciudadana para garantizar la protección efectiva del Merendón.

Asimismo, hizo un llamado a la población a evitar la difusión de desinformación y a promover un debate sustentado en bases técnicas, científicas y legales sobre la conservación forestal y la biodiversidad en Honduras. LB