COAH logra frenar recategorización de la Reserva El Merendón, según resolución del ICF

Tegucigalpa – La Coalición Ambiental de Honduras (COAH), informó este sábado que el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), resolvió frenar la recategorización de la zona de reserva El Merendón, manteniendo su estatus original como “Zona de Reserva”.

El pronunciamiento público COAH-001-2026 detalla que la resolución, emitida por la Dirección Ejecutiva del ICF bajo el expediente administrativo ICF-266-2026, responde a la oposición presentada por la organización ambiental el pasado 25 de mayo de 2026.

De acuerdo con el documento, la autoridad determinó que es “legal y técnicamente viable mantener la categoría original”, al considerar que esta figura garantiza la continuidad del régimen de protección vigente, así como la estabilidad administrativa y jurídica del área protegida. Además, evita generar incertidumbre en torno a su gestión y administración.

En ese sentido, el ICF ordenó mantener la categoría histórica del área, aunque señaló que se deberán realizar ajustes conforme al Acuerdo ICF No. 092-2025.

No obstante, la resolución también establece que dicho acuerdo continúa vigente, al no encontrarse “vicios sustanciales de nulidad absoluta” tras el análisis técnico, legal y administrativo. Asimismo, se confirmó que el procedimiento se ha desarrollado conforme a la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre y su reglamento.

El documento aclara que el proceso actual constituye un acto administrativo preparatorio dentro de una eventual redefinición o recategorización del área protegida, cuya aprobación definitiva corresponde exclusivamente al Congreso Nacional mediante decreto legislativo.

Ante este escenario, la COAH manifestó que se mantendrá en observancia del cumplimiento de las disposiciones establecidas y reiteró su llamado al respeto del Decreto 46-90, promoviendo la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre áreas protegidas.

La organización también reafirmó su compromiso con la conservación del Merendón, destacando la importancia del patrullaje, la vigilancia y la educación ambiental como pilares para la protección de este ecosistema estratégico para el país. JS