CNI lanza el Portal Digital de Inversiones desde SPS

Tegucigalpa – El Consejo Nacional de Inversiones (CNI) realizó este jueves el lanzamiento del Portal Digital de Inversiones (PDI), una plataforma que busca la interconectividad a nivel estatal, permitiendo los procesos de inversión en Honduras.

La jornada contó con la presencia de la presidenta Xiomara Castro, quien afirmó que en Honduras, “refundar significa poner la tecnología al servicio de la gente, simplificar la vida de las familias y de las empresas y recuperar al Estado de la corrupción y el abandono en que le encontramos”.

La mandataria dijo que hoy inicia un periodo de prueba de 30 días, que finalizará el 4 de octubre, donde atenderán sugerencias y observaciones de los sectores que usen la plataforma a fin de corregir y ajustarla a las necesidades.

Además de Castro, el lanzamiento oficial del Portal Digital de Inversiones, realizado en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), en la ciudad de San Pedro Sula, contó con la participación del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo; el presidente de la CCIC, Karim Qubain; el secretario de inversiones, Miguel Medina; los ministros de Gestión por Resultados, Marcio Sierra y de Desarrollo Económico, Fredis Cerrato y el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alessandro Fracassetti.

El ministro Medina indicó que a la fecha, 132 servicios están digitalizados y se tiene como meta, cerrar el 2025 con más de 200 trámites plenamente operativos.

Por su parte el representante del PNUD destacó que la plataforma ya registra más de 250 mil solicitudes en línea, “beneficiando a miles de personas en un entorno que simplifica procesos, reduce tiempo de espera”. VC