Listas maletas electorales destinadas al voto en el extranjero

Tegucigalpa- El Centro Logístico Electoral inició el proceso de maquilado y armado de las maletas electorales destinadas al voto en el exterior.

Este material será utilizado en las 15 Juntas Receptoras de Votos (JRV) que se instalarán en 12 ciudades de Estados Unidos.

Entre ellas: Miami, Dallas, Boston, Atlanta, Chicago, Houston, New York, Charlotte, Los Angeles, Washington, New Orleans y San Francisco garantizando que los hondureños residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho al sufragio.

En Estados Unidos están habilitados para ejercer el voto alrededor de 400 mil hondureños, pero solo serán enviados 18 mil boletas para el voto presidencial. IR