CNE traslada material electoral a Guanaja, pese a protestas de pobladores

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE), trasladó este viernes el material electoral para repetir las elecciones municipales en el municipio de Guanaja, en Islas de la Bahía, zona insular de Honduras.

En horas de la mañana la avioneta donde se trasladaba el material electoral no pudo aterrizar en Guanaja porque pobladores se tomaron la pista e impidieron el aterrizaje, por lo que se trasladaron a Roatán.

Tras el aterrizaje, las autoridades electorales abordaron una lancha para realizar la entrega de material vía marítima, la población también protesta en el muelle para evitar que el material sea entregado.

Se confirmó que este domingo 15 de marzo se llevará a cabo la repetición de las elecciones en el municipio de Guanaja, con el objetivo de garantizar el ejercicio del sufragio y la transparencia del proceso democrático.

Para esta jornada se han designado cuatro centros de votación en el municipio, donde se distribuirán 13 Juntas Receptoras de Votos (JRV), para atender a los 4 mil 211 ciudadanos habilitados para votar.

Los electores podrán acudir a emitir su voto son la Escuela Cristóbal Colón, la Escuela José Trinidad Cabañas, la Escuela José Cecilio del Valle y la Escuela Modesto Rodas, que abrirán sus puertas desde las 7:00 de la mañana para dar inicio al proceso electoral. IR