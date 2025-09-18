CNE tiene pendiente de cumplir 78 hitos en el cronograma electoral: Marlon Ochoa

Tegucigalpa – El consejero Marlon Ochoa, informó hoy que el cronograma electoral avanza, pero están pendiente de cumplir 78 hitos de 141 establecidos.

Detalló que este domingo es el plazo para firmar el contrato con la empresa que prestará el servicio del Sistema de Verificación Biométrica.

Además, definió que el viernes 26 de septiembre los partidos políticos deberán entregar los listados de los miembros que delegarán para los 298 Consejos Municipales, al igual que los 18 Consejos Departamentales.

Por otra parte, el martes 30 de septiembre se cierra el censo electoral definitivo, agregó.

Ese mismo 30 de septiembre se prevé el cierre de adjudicación del proceso de contratación de documentos electorales.

Ese mismo día es el plazo para que organizaciones civiles nacionales e internacionales presenten su solicitud para participar como observador electoral.

Luego, el miércoles 01 de octubre inicia el proceso de capacitación de las personas que participarán en las elecciones.

El cronograma electoral tiene 141 hitos y de estos al 18 de septiembre se han cumplido 63, enfatizó. (RO)