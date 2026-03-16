CNE suspende elección especial en Guanaja y advierte que se  realizarán cuando hallan condiciones

Tegucigalpa. -Tras concluir una reunión, el Consejo Nacional Electoral (CNE), determinó suspender el proceso electoral especial programado para este domingo ante la obstrucción y los disturbios registrados para evitar que se realizarán las mismas.

En ese sentido, el ente electoral, a través de un comunicado, señaló que las elecciones especiales quedaron suspendidas, pero advirtieron que se realizarán en otro momento cuando haya condiciones necesarias.

En el comunicado las autoridades pidieron a las autoridades de seguridad resguardar el material electoral y brindar la seguridad de la población.

Asimismo, pidieron al titular del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, evitar dar declaraciones en los medios donde señale que no se autorizó la repetición de las elecciones en Guanaja, cuando hay un escrito enviado por ese ente de justicia electoral.

En horas de la tarde se registró el incendio de un centro educativo que serviría de centro de votación, también se reportaron disturbios y peleas entre los pobladores para desalojar los centros y se instalarán las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Proceso Digital reproduce el comunicado emitido esta tarde por el CNE:

OBSTRUCCIÓN DE ELECCIONES ESPECIALES DE GUANAJA

A los Partidos Políticos y al pueblo hondureño en general, se comunica lo siguiente:

1. Desde tempranas horas de la mañana, el CNE se hizo presente en los centros de votación. De acuerdo a los reportes recibidos, dos de ellos se encontraban tomados por manifestantes. Después de horas de diálogo entre miembros de los dos Partidos Políticos en contienda y de una nueva inspección por parte del CNE en los centros de votación, para iniciar la misma, se nos ha informado que continúa la toma de los dos centros ya referidos y que se inició un incendio en el centro de votación Cristóbal Colón.

Debe aclararse que la repetición de elecciones requiere que la votación se realice en todas las JRV (no puede hacerse de forma parcial). El CNE ha ejecutado las acciones necesarias para realizar las elecciones de forma pacífica este día pero, ante la situación gravísima de fuerza mayor originada por la obstrucción al proceso electoral, que ha impedido iniciar la jornada por falta de condiciones de seguridad que garanticen el cese de los actos de violencia que se han ejecutado ya, el funcionamiento adecuado de los centros de votación, la posibilidad de asistencia por los votantes, así como la integridad física del personal del CNE, de la ciudadanía y el material electoral, se procederá a la reprogramación de las mismas.

La obstrucción al proceso electoral es un hecho grave que se ha documentado con informes y acta de todos los hallazgos.

2. Hacemos un llamado para que los sectores políticos responsables de esta obstrucción, encaminen sus acciones de acuerdo a la Ley, procedan al cese de los enfrentamientos y a prestar la colaboración necesaria con el órgano electoral y demás autoridades para el normal desarrollo que un proceso electoral requiere.

3. Se solicita a las autoridades competentes que, en el marco de sus atribuciones diferenciadas, cumplan con su deber en cuanto a garantizar la seguridad de las personas, así como la custodia, vigilancia del material electoral y el resguardo de los centros de votación, que hoy no contaban con las condiciones para realizar las elecciones.

4. Finalmente, se hace un respetuoso exhorto a la presidencia del TJE, para evitar continuar brindando declaraciones verbales que contrastan con la sentencia emitida y suscrita por el Pleno del TJE, remitida al CNE, donde expresamente nos ordenan no ejecutar mecanismos distintos para descartar el empate, dejando como única alternativa la celebración de nuevas elecciones. Asimismo, considerando que ha circulado un documento falso simulando ser del CNE y publicaciones inexactas sobre los hechos, se hace un llamado a todos los involucrados en este proceso, a no generar o difundir información inexacta, incompleta o falsa sobre este caso, a fin de evitar mayor proliferación de desinformación. Desde ya, ambas dinámicas han ocasionado complicaciones a las condiciones de expresión democrática de voluntad popular en las elecciones especiales de Guanaja, poniendo en peligro la integridad física de nuestros funcionarios.

5. Se reitera que el equipo del CNE ha sido expuesto a situaciones límite en el proceso electoral 2025; sin embargo, se continúa trabajando para que se respete la voluntad popular expresada en las urnas. Guanaja no es la excepción. Continuaremos cumpliendo nuestra función constitucional y exhortando a los actores involucrados para que asuman su rol con responsabilidad y que las elecciones especiales se realicen con las condiciones que se requieren. IR