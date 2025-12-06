CNE se prepara para transmisión de actas que no fueron procesadas el 30N

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara para iniciar transmisión de actas que no fueron escaneadas, procesadas, ni transmitidas desde las Juntas Receptoras de Votos (JRV), el domingo 30 de noviembre.

La codirectora de capacitaciones del CNE, Leonor Osorio, dijo que a nivel presidencial al menos un 12 % están incluidas en este grupo.

Durante este proceso, el CNE validará que lo que leyó el sistema es lo que está en el acta en física, “si hay alguna inconsistencia, se hacen las correcciones y luego se hace la transmisión y la divulgación de las actas que están sin inconsistencias, que no tienen errores aritméticos”.

Este proceso se realizará con la presencia de observadores de los partidos políticos para garantizar la transparencia. VC