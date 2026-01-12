CNE revela evidencia que remitió declaratoria a la ENAG, pero que no fueron recibidos

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE), informó que dejó constancia que presentó la declaratoria oficial de los comicios generales ante la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) para que fuera publicado en el diario oficial La Gaceta.

El 24 de diciembre de 2025 autoridades del CNE se presentaron al Centro Cívico Gubernamental con el objetivo de entregar la declaratoria electoral presidencial, sin embargo se les informó que no había personal de la Secretaría de la Presidencia disponible para recibirla.

Luego, el 26 de diciembre el CNE intentó nuevamente entregar la documentación, pero tampoco fue recibida. El 27 de diciembre se continuó insistiendo en la presentación de la declaratoria electoral sin obtener respuestas. El 28 de diciembre las autoridades del órgano electoral acudieron nuevamente para entregar la documentación de la declaratoria oficial a nivel presidencial, lastimosamente el personal de la ENAG seguía sin recibir los documentos.

El 29 de diciembre la señora Judith Mondragón informó que tenía instrucciones de las más altas autoridades de no recibir el documento argumentando que debía presentarse hasta el 30 de diciembre. Desde esa fecha el CNE ha continuado presentando la documentación de la declaratoria para su publicación en La Gaceta, sin embargo los responsables de esa oficina han bloqueado el proceso y retrasando un acto fundamental para la vida democrática del país. AG