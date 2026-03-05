CNE repetirá elecciones en nivel municipal en Guanaja este 15 de marzo

Tegucigalpa – Eduardo Fuentes, codirector del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó hoy que en apego a una sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), producto de un empate a nivel electivo de corporación municipal, el próximo domingo 15 de marzo se repetirán las elecciones en Guanaja, Islas de la Bahía.

“Es importante recalcar que esta repetición de elecciones será únicamente a nivel de corporación municipal y estarán habilitados para ejercer el sufragio los mismos ciudadanos que lo realizaron el 30 de noviembre, es decir que no hay espacio para traslados, ni nuevos enrolamientos”, explicó.

Detalló que contarán con 13 Juntas Recetoras de Votos, por lo cual el CNE ya está trabajando en toda la implementación logística de esta tarea y mandato que emitió el TJE, finalizó.

Ambos aspirantes sacaron 1404 votos. El empate se dio entre los candidatos Sheray Borden y Dion Kelly del Partido Nacional y Liberal de Honduras.

En ese sentido, el TJE resolvió repetir las elecciones a nivel corporativo municipal.

De acuerdo a la actual Ley Electoral, en vigencia desde el año 2021, en caso de empate se debe proceder de la siguiente manera:

El CNE debe esperar el ingreso de todas las actas y realizar un escrutinio especial completo para verificar cada voto. Esta revisión exhaustiva es el primer paso obligatorio antes de declarar a un ganador.

Si después del recuento total el empate persiste, la ley ordena repetir la elección únicamente entre los candidatos empatados, y esta nueva votación debe realizarse dentro de los 20 días siguientes a la declaratoria del empate.

Así reza el artículo 204 de la actual Ley Electoral:

«DECLARATORIA EN CASO DE EMPATE: En caso de empate en los votos o marcas obtenidas, cociente electoral o residuos de votos, por dos (2) o más movimientos o candidatos en cualquier nivel electivo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe resolver el empate de la siguiente forma:

1) Recuento total de los votos mediante escrutinio especial en el nivel electivo en el que se dio el empate; y

2) Si el empate persiste, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe ordenar repetir la elección dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la declaración del empate únicamente entre los candidatos empatados». (RO)