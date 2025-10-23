CNE rediseña proyecto del transporte para el traslado de urnas: Cossette López

Tegucigalpa- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López manifestó que han hecho un rediseño del proyecto del transporte, para trasladar las maletas electorales a los diversos centros de votación para los comicios generales.

En ese sentido, dijo que esta tarde se reunirán con las autoridades de las Fuerzas Armadas a quienes les darán a conocer el rediseño.

Agregó que las maletas electorales serán trasladadas y dadas a cada custodio electoral municipal y se mantendrán en lugares seguros para ser entregadas a los centros de votación siempre con la supervisión y custodia de los miembros del ejército.

López, expresó que se espera poner fin a los conflictos internos que han afectado el funcionamiento del organismo en los últimos meses, esto mientras se mantiene en el aire la conectividad de cientos de centros electorales a 37 días de los comicios.

“Son 1,872 centros de votación (del pleno) dependen de que se solucionen las trabas administrativas, espero que este tiempo perdido no sea lamentado y que tengamos acceso a redes para que pueda transmitirse los resultados preliminares”, manifestó. IR