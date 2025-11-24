CNE recuerda inicio del silencio electoral a partir de esta medianoche

Tegucigalpa- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López-Osorio, recordó este lunes el inicio oficial del silencio electoral, que comenzará a partir de las 12:00 de la medianoche, marcando el cierre de toda actividad proselitista conforme lo establece la ley.

“Hoy es lunes 24 y al finalizar la noche, habrá llegado también el final de la campaña conforme a ley”, expresó la funcionaria, destacando que a partir del martes 25 inicia un periodo de cinco días en los que estará prohibida toda propaganda política y cualquier actividad proselitista en espacios públicos.

López-Osorio explicó que este lapso es fundamental para que la ciudadanía pueda reflexionar libremente sobre su voto, sin la influencia de campañas o mensajes partidarios de última hora.

Durante este periodo, partidos y candidatos deberán suspender anuncios, caravanas, concentraciones, publicaciones propagandísticas y toda clase de llamados al voto.

La consejera aprovechó para motivar a la población a ejercer su derecho en las próximas elecciones. “¡Todos a votar este 30 de noviembre!”, expresó.

El silencio electoral constituye una de las etapas clave del proceso democrático, diseñada para garantizar que los hondureños lleguen a las urnas con claridad y libertad de decisión.LB