CNE recibirá este jueves ofertas por servicios de conectividad móvil

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizará este jueves la apertura y recepción de cotizaciones sobre el servicio de conectividad móvil para los comicios del 30 de noviembre.

El evento se realizará en la sede del CNE en el barrio San Felipe de Tegucigalpa hasta el mediodía.

CNE busca que una empresa adquiera el servicio de conectividad móvil a través de APN privado para uso de la implementación y operación del sistema de identificación biométrica en las elecciones generales.

Las empresas deberán adjuntar en sus ofertas las bases de contratación que detallen las especificaciones, requisitos y condiciones que rigen el proceso.

Según la consejera Cossette López, alrededor de dos mil centros de votación no poseen servicios de energía o conectividad, o ambas. AG