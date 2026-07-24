CNE recibe propuesta de reforma electoral presentada por exfuncionarios del sistema electoral

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció este jueves una propuesta de reforma a la Ley Electoral elaborada por un grupo de exfuncionarios del desaparecido Tribunal Nacional de Elecciones (TNE), del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del propio CNE, quienes plantearon una serie de cambios orientados a fortalecer el proceso democrático del país.

La iniciativa fue presentada ante el Pleno de Consejeros del CNE, integrado por la presidenta Aixa Zelaya, el consejero propietario Eduardo Fuentes y el consejero suplente Carlos Cardona.

Durante la exposición, los exfuncionarios detallaron diversos aspectos técnicos de la propuesta y las modificaciones sugeridas al marco legal vigente.

Entre los principales temas incluidos en el documento destacan la integración y ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización de los partidos políticos, la revisión de la dinámica operativa del Pleno del CNE, la actualización del Censo Nacional Electoral y nuevas disposiciones para regular las campañas políticas y combatir la desinformación digital.

Al concluir la reunión, las autoridades del CNE manifestaron que la institución mantiene abiertas sus puertas para recibir y analizar de manera integral todas las iniciativas que contribuyan al fortalecimiento del sistema democrático, siempre dentro del ámbito de sus competencias.

Asimismo, el organismo electoral reiteró su disposición de escuchar propuestas provenientes de la sociedad civil, organizaciones y distintos sectores del país, con el propósito de enriquecer el proceso de revisión de la legislación electoral.

La comitiva que presentó la propuesta estuvo integrada por los expresidentes y exconsejeros electorales Roberto Callejas, Augusto Aguilar, Jacobo Hernández, Mario Aguilar González, Enrique Ortez, Kelvin Aguirre, Flavio Nájera, Germán Lobo y Denis Gómez, quienes explicaron los alcances técnicos del documento elaborado por este colectivo institucional. IR