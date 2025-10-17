spot_imgspot_img
Política

CNE recibe ofertas para seguridad y vigilancia de la bodega durante las generales

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó este viernes la recepción de ofertas para adquirir un sistema de seguridad y vigilancia para el centro logístico.

En este proceso participaron las empresas PBS Honduras S.A. de C.V. y Consorcio Tekni-Interseg.

El organismo electoral realizó la apertura de contratación del procedimiento especial de la adquisición de un sistema integrado de seguridad y video vigilancia para el Centro Logístico Electoral (CLE), la bodega tecnológica y las áreas comunes de las instalaciones del CNE en el Instituto de Formación Profesional (Infop).

Se explicó que el objetivo de adquirir este servicio es para reforzar la seguridad y vigilancia en las instalaciones del CNE de cara a las elecciones generales 2025. AG

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024