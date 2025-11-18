CNE recibe las primeras papeletas de Atlántida, Ocotepeque y Colón

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició la recepción de las papeletas de los departamentos de Atlántida, Ocotepeque y Colón en el centro logístico electoral.

Así lo comunicó este lunes la consejera del CNE, Cossette López, que calificó como un paso clave dentro del cronograma electoral.

Afirmó que la recepción de las primeras papeletas electorales garantiza el resguardo, control, maquila y distribución segura del material que será utilizado el 30 de noviembre.

El ente electoral prevé que el jueves 20 de noviembre inicie la distribución de las maletas electorales en las distintas partes del territorio hondureño.

En las últimas horas, el CNE adjudicó el contrato del servicio de transporte pesado para la distribución y retorno de maletas, kits y otros materiales a la empresa Gold Rent a Car S. de R. L. de C. V. AG