​CNE realiza jornadas de capacitación virtual electoral

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzó el primer ciclo de jornadas de capacitación virtual​, comenzando con los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Las capacitaciones se comenzaron el jueves 13 y se extenderá hasta el sábado 15 de noviembre.

Un segundo ciclo arranca el lunes 16 y finaliza el 21 de noviembre, y será impartido a los custodios informáticos electorales.

En tanto, el sábado 22 de noviembre será la capacitación para observadores electorales.

Asimismo, este viernes los observadores electorales nacionales llegaron al CNE a retirar sus credenciales.

​Para el 30 de noviembre, más de 6.5 millones de hondureños están habilitados para elegir al presidente del país para el período 2026-2030 y tres designados presidenciales (vicepresidentes), así como a 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano y 298 alcaldías municipales. VC