​CNE realiza jornadas de capacitación virtual electoral

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzó el primer ciclo de jornadas de capacitación virtual, comenzando con los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Las capacitaciones se comenzaron el jueves 13 y se extenderá hasta el sábado 15 de noviembre.
Un segundo ciclo arranca el lunes 16 y finaliza el 21 de noviembre, y será impartido a los custodios informáticos electorales.
En tanto, el sábado 22 de noviembre será la capacitación para observadores electorales.
Asimismo, este viernes los observadores electorales nacionales llegaron al CNE a retirar sus credenciales.
Para el 30 de noviembre, más de 6.5 millones de hondureños están habilitados para elegir al presidente del país para el período 2026-2030 y tres designados presidenciales (vicepresidentes), así como a 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano y 298 alcaldías municipales. VC