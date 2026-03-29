CNE reafirma el resguardo absoluto y la seguridad del material electoral

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) afirmó que el material utilizado en el proceso electoral del 2025 se encuentra bajo resguardo absoluto y con medidas de seguridad que garantiza su custodia e integridad.

Luego de haber concluido el proceso electoral, el material utilizado permanece bajo estricto resguardo en el Centro Logístico Electoral (CLE) en el Instituto de Formación Profesional (Infop).

El material se encuentra bajo custodia del personal técnico y operativo del CNE con apoyo de las Fuerzas Armadas, es monitoreado y supervisado la seguridad de todos los insumos, documentos y demás componentes vinculados al proceso electoral.

Asimismo, reafirmó que no existe ningún proceso orientado a la destrucción del material electoral, por lo que cualquier versión en ese sentido carece de fundamento oficial.

Como parte de las acciones implementadas para fortalecer su protección, se han establecido anillos de seguridad tanto en las instalaciones del Infop como en el Centro Logístico Electoral.

El propósito de reforzar el control de acceso, la vigilancia perimetral y la seguridad interna de los espacios donde se resguarda el material electoral, como parte del compromiso irrenunciable de este órgano electoral con la transparencia, el orden y la democracia. AG