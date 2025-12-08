CNE reactiva el conteo de votos que mantiene a candidato nacionalista a la cabeza

Tegucigalpa – Los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras ya muestran un leve movimiento este lunes respecto al viernes y durante el fin de semana que estuvo paralizado, con Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional liderando con una ajustada ventaja.

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, anunció el domingo la reanudación «inmediata» del escrutinio, paralizado desde el viernes por «problemas técnicos».

Después de realizarse las acciones técnicas necesarias (acompañadas de auditoría externa), los datos ya están actualizándose en la divulgación de resultados.



Candidatos y candidatas deben estar pendientes y, en su caso, presentar las impugnaciones que correspondan de acuerdo a… — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) December 8, 2025

El conteo preliminar tras escrutar el 91.12 % de las actas, mantiene a Asfura al frente con 1,174,756 votos (40,17 %), una ventaja estrecha sobre Salvador Nasralla, candidato del también conservador Partido Liberal, que suma 1,158,608 sufragios (39,62 %).

El gobernante partido Libertad y Refundación (Libre), “no reconoce” los resultados y el domingo pidió la “nulidad total” del proceso, en una decisión respaldada por su candidatura presidencial, Rixi Moncada, quien aparece relegada en tercer lugar con 561,545 votos (19,20 %), según los datos del CNE.

Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta del país, Xiomara Castro, convocó a movilizaciones para reclamar la anulación del escrutinio ante lo que calificó de irregularidades en la transmisión de datos.

La demora en el escrutinio ha llevado a organismos internacionales a instar a las autoridades hondureñas a agilizar el proceso y a implementar medidas que refuercen la confianza de la ciudadanía en los resultados electorales. IR