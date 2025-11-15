CNE pospone hasta el domingo ofertas del GPS para rastrear maletas electorales

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) reprogramó para el domingo el proceso de adquirir aparatos de geolocalización e implementación de un sistema de rastreo de las maletas y kits tecnológicos.

Este proceso estaba programado para este sábado, pero el pleno del CNE decidió realizarlo hasta el domingo.

Asimismo, este domingo se realizará el proceso de implementación de servicios de integrar para la gestión de redes, servidor y seguridad informática para las elecciones generales.

El objetivo de este servicio es que el ente electoral busca saber si realmente el material llega a los destinos fijados, como son los centros educativos que servirán como centros de votación, o si se mueven a otras partes.

Esta fue una propuesta que hizo la consejera Cossette López tras el caos de la distribución de maletas electorales en la capital hondureña durante las elecciones primarias. AG