CNE ordena repetir elecciones municipales en Guanaja este 12 de abril

Tegucigalpa- El Consejo Nacional Electoral ordenó la repetición de las elecciones municipales en el municipio de Guanaja, departamento de Islas de la Bahía, las cuales deberán celebrarse el próximo domingo 12 de abril de 2026.

De acuerdo con la resolución del ente electoral, el proceso se repetirá para el cargo de alcalde entre los candidatos Kristen Sheray Borden Bush, del Partido Liberal de Honduras (PLH), y Rollin Dion Kelly Huriston, del Partido Nacional de Honduras (PNH).

El CNE detalló que la jornada electoral deberá desarrollarse en todas las Juntas Receptoras de Votos del municipio, en cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral el pasado 30 de enero de 2026.

Las autoridades recordaron que las elecciones originalmente programadas para el 15 de marzo no pudieron llevarse a cabo debido a causas de fuerza mayor, marcadas por disturbios que impidieron el desarrollo normal del proceso.

De cara a la nueva convocatoria, se espera que el proceso electoral se realice con normalidad, bajo resguardo de las autoridades de seguridad, a fin de garantizar la participación ciudadana y dar solución a la problemática electoral en la isla de Guanaja.LB