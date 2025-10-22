CNE ordena imprimir de «forma urgente» las papeletas de diputados de Olancho y Valle

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó la impresión de las papeletas a nivel de diputados por los departamentos de Olancho y Valle argumentando que hay “poco margen de tiempo” para los comicios generales.

La decisión eleva la crisis política actual, ya que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) emitió una medida cautelar que suspendía la impresión de papeletas a nivel electoral en los dos departamentos citados.

Pero el TJE vive una crisis interna, ya que el magistrado por Libre Mario Morazán rechazó la impugnación y antes de la votación abandonó la sesión. Al igual que Marlon Ochoa en el CNE, acudió al Ministerio Público a denunciar a sus compañeros.

Una carta de la titular del CNE Ana Paola Hall a los consejeros Marlon Ochoa y Cossette López exponiendo las razones para proceder de “forma urgente” con la remisión de diseños de las papeletas, y luego su impresión.

Recordó que el 8 de octubre concedió un plazo de tres días hábiles al Partido Liberal para buscar un sustituto del diputado Samuel García, como al Partido Nacional para reemplazar a Yarissa Rachel Sierra Chávez.

Señaló que ha respetado la resolución del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de detener la impresión de papeletas de Olancho y Valle en vista que se iba a pronunciar sobre los recursos de apelación del diputado Jorge Cálix y el ciudadano Cristian Adalid Villalobos.4

Este ente electoral indicó que el cumplimiento de la orden ha implicado un retraso importante a las fechas previstas.

Señaló que la medida del TJE perjudica gravemente el cumplimiento del cronograma electoral, recalcando que no ha emitido resolución en estos dos casos.

Sin embargo, enfatizó que están obligados a garantizar el derecho de que los hondureños ejerzan el sufragio, y que la orden del TJE es “materialmente imposible de cumplir” sin poner en riesgo el voto.

Además, subrayó que el PL y PN no nombraron sustitutos de Samuel García y Yarissa Rachel Sierra, respectivamente, más la falta de resolución del TJE.

“El CNE no tiene otra salida que, cumplir la labor democrática y constitucional de garantizar el desarrollo del próximo proceso electoral y proceder de forma urgente con la remisión del diseño de las papeletas y la impresión”, cita la carta de Hall.

Finalmente, sobre las futuras resoluciones que pueda emitir el TJE en el futuro, no afectarán las papeletas y que deben de imprimirse con carácter urgente. AG