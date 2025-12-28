CNE omitió resolver en tiempo y forma las solicitudes de recuento y revisión, insiste Nasralla

Tegucigalpa – El presidenciable liberal Salvador Nasralla, insistió este domingo que el Consejo Nacional Electoral (CNE), omitió resolver en tiempo y forma las solicitudes de recuento y revisión presentadas oportunamente derivando en incumpliendo de su deber legal.

Mediante una exposición en sus redes sociales titulada “No fui, no soy ni seré comunista”, el ingeniero Nasralla subrayó que certificar resultados sin resolver recursos pendientes:

1. Viola el debido proceso electoral;

2. Rompe la cadena de legalidad;

3. Expone nulidad parcial o total del acto;

4. El TJE sí ha sido celoso en casos de certificaciones prematuras.

Nasralla arguyó que de acuerdo al sustento de los abogados, el recurso sí es procedente, porque la vía administrativa fue ignorada burlándose de 2 millones de votantes. El Consejo Nacional Electoral omitió resolver en tiempo y forma las solicitudes de recuento y revisión presentadas oportunamente, incumpliendo su deber legal.

Aseveró que el silencio del CNE no es neutro ni inocuo. “En derecho electoral le abre paso a la figura de la negativa ficta, lo que habilita plenamente a acudir a la jurisdicción electoral. No había otro camino legal posible”, señaló.

Igualmente, expuso que el fondo del recurso es grave: la omisión total o parcial del uso del dispositivo biométrico en casi 15,000 mil de las 19,164 Juntas Receptoras de Votos, en abierta violación al artículo 263 de la Ley Electoral. Esa omisión no es un error administrativo, es una irregularidad que afecta la validez del proceso.

A pesar de que existían 10,000 urnas con inconsistencias antes del 24 de diciembre e impugnaciones pendientes de resolver, el CNE emitió certificación de resultados, quebrantando el debido proceso electoral. Certificando eso declararon presidente a Asfura sin resolver recursos, viciaron el acto y comprometieron la legalidad del proceso, describió Nasralla.

Por lo tanto -insistió Nasralla- la solicitud de recuento físico jurisdiccional, el cruce de información técnica y la eventual remisión al Ministerio Público no son caprichos políticos, sino medidas legales para restablecer la certeza del voto. JS