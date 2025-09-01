CNE no debería calentarse la cabeza con el reglamento de observación electoral, según presidente del Colegio de Abogados

Tegucigalpa – El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, señaló este lunes que el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) no debería de calentarse la cabeza con la aprobación del reglamento de la observación electoral.

“No deberían estar calentándose la cabeza con una temática que requerimos todos”, comentó a periodistas.

Indicó que la función de los observadores electorales solo es de observar cómo se desarrolla el proceso en las urnas y no interferir.

Añadió que cada observador electoral presenta un informe al CNE que aborda la parte cualitativa y cuantitativa, y de donde debería concentrarse en algunos puntos de mejora del proceso electoral.

Solórzano aconsejó al CNE entregar las credenciales a los organismos que quieren hacer observación electoral en un plazo mínimo de 15 días antes de los comicios para que estos lo distribuyan a nivel nacional

Recordó que para las elecciones primarias, les entregaron las credenciales el 8 de marzo, un día antes, lo que dificultó la distribución dentro del Colegio de Abogados a nivel nacional.

Aunque reconoció que la calidad de la observación no fue óptima por la entrega tardía de las credenciales. AG