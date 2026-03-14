CNE listo para repetir elecciones municipales en Guanaja

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que este domingo 15 de marzo se realizará la repetición de las elecciones en el municipio de Guanaja, departamento de Islas de la Bahía, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio del sufragio y la transparencia del proceso democrático.

Pese a los obstáculos presentados con las tomas tanto de la pista aérea que impidió el aterrizaje de la avioneta que trasladaba el material, como el muelle tras la decisión de trasladar el mismo vía marítima, por lo que los miembros del ejército lograron llevar el material hasta el centro de acopio.

En el proceso electoral general se dio un empate entre los candidatos Sheray Borden y Dion Kelly del Partido Nacional y Liberal de Honduras, respectivamente. Ambos aspirantes sacaron 1,404 votos.

De acuerdo con la planificación electoral, la carga electoral asciende a 4,211 ciudadanos habilitados para votar. Para el desarrollo de la jornada se han habilitado 13 Juntas Receptoras de Votos (JRV) distribuidas en cuatro centros de votación del municipio.

La jornada electoral dará inicio a las 7:00 de la mañana, momento en el que se abrirán los centros de votación para recibir a los ciudadanos que acudirán a ejercer su derecho al voto.

El Consejo Nacional Electoral reafirma su compromiso de garantizar un proceso ordenado, transparente y participativo, e invita a la población de Guanaja a acudir a las urnas y formar parte de esta jornada democrática. IR