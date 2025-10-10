spot_imgspot_img
Política

CNE licitará el martes la adquisición de equipo tecnológico para el TREP

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– El Consejo Nacional Electoral (CNE), hace un llamado público a las empresas interesadas en participar en el procedimiento especial de contratación denominado “Adquisición de Equipo Tecnológico para los Proyectos de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y de Telecomunicaciones, en el marco de las Elecciones Generales 2025”.

Indican que la recepción y apertura de ofertas se realizará el 14 de octubre a las 2:00 de la tarde en las instalaciones del edificio del CNE.

Las ofertas presentadas fuera de los plazos no se tomarán en cuenta, advirtió el ente electoral.

El próximo 30 de noviembre se desarrollarán las elecciones generales en Honduras, donde más de seis millones de personas están convocadas para ejercer el sufragio. IR

