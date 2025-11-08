CNE lanza contratación expedita para el transporte del material electoral

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE), informó este sábado que ya está publicado el proceso de contratación expedita para el servicio de transporte del material electoral que será utilizado en las elecciones generales 2025 del 30 de noviembre.

De acuerdo a lo detallado en el acuerdo 037-2025, las bases de contratación pueden ser consultadas en el sitio web oficial del CNE y en el portal HONDUCOMPRAS.

Lanzado el proceso de contratación expedita para el servicio de Transporte Elecciones Generales 2025. Las bases están publicadas en la página web del CNE y en HonduCompras.



Se espera la participación de todas las empresas responsables que reúnan las condiciones.



“La recepción de cotizaciones se realizará el lunes 10 de noviembre en las instalaciones del CNE en Barrio San Felipe”, especificó el órgano electoral en su comunicación.

Detalla también que para ampliar la participación, el CNE ha recibido listados actualizados de proveedores de transporte de carga remitidos por el Consejo Hondureño de Empresa Privada (COHEP), el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), la Cámara de Comercio e Industrias de San Pedro Sula y Cortés (CCIC), la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), a quienes se estará contactando de manera directa para invitarlos a participar en el proceso.

El CNE indicó que el servicio requerido comprende el traslado de las maletas electorales, kits tecnológicos y demás insumos desde el Centro Logístico Electoral (CLE), hasta los centros de acopio municipal.

A fin de favorecer la competencia y permitir la participación de empresas con distinta capacidad de flota, el CNE dividió la contratación en varios lotes, que incluyen desde cabezales con contenedor de 48 pies hasta camiones de 24 pies y unidades de menor tamaño.

COMUNICADO No. 037-2025

El ente electoral también informó que el transporte requerido para el simulacro electoral de mañana domingo 9 de noviembre, ha sido garantizado mediante la asignación de 192 vehículos del Estado puestos a disposición del CNE por el Poder Ejecutivo, en el marco de la coordinación interinstitucional que acompaña el proceso electoral.

El CNE también informó que ya se realizó pago parcial correspondiente al contrato del servicio de transporte utilizado en las elecciones primarias. VC