CNE juramenta a 18 Consejos Departamentales Electorales

Tegucigalpa – El representante del Partido Liberal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Lino Tomás Mendoza indicó que este lunes se juramentaron a 18 Consejos Departamentales Electorales, correspondientes a igual número de departamentos del país.

Mendoza detalló que los consejos departamentales están conformados por un representante propietario y un suplente de cada partido político, quienes a su vez juramentan los Consejos Municipales Electorales en los 298 municipios.

“Todas estas personas juramentadas pasan a ser funcionarios del CNE como miembros de los consejos departamentales electorales y los consejos municipales electorales”, detalló.

Asimismo indicó que estas personas trabajarán permanentemente durante 60 días, en el caso de los consejos departamentales y 45 días los que integren los consejos municipales. VC